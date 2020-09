PALERMO, – La Polizia di Stato ha denunciato sei parcheggiatori abusivi a Palermo. Gli uomini sono stati sorpresi nella stessa zona dove erano stati già trovati in altri controlli e sanzionati con provvedimento di Daspo Urbano firmato dal questore. Quasi tutti i parcheggiatori sono stati fermati in zone cittadine particolarmente trafficate. Il primo episodio si è verificato in Via Paolo Paternostro, gli agenti del commissariato Libertà hanno sorpreso un 43enne palermitano Gli altri interventi, in piazza Unità d’Italia, via Volturno, via Pignatelli Aragona, via Ammiraglio Rizzo e via dello Spezio. (ANSA).