MESSINA – Vito Costa titolare della fabbrica di fuochi di artificio a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) dove alcuni giorni fa si è verificata un’esplosione che ha provocato 5 morti, tra cui sua moglie, è indagato nell’inchiesta della procura di Barcellona PdG per omicidio colposo plurimo aggravato, lesioni e violazione di norme su prevenzione degli infortuni. Con lui è stato iscritto nel registro degli indagati Corrado Bagnato titolare della ditta che stava eseguendo dei lavori di messa in sicurezza nella fabbrica. Nell’esplosione sono morti 4 suoi operai ed è rimasto ferito il figlio. L’iscrizione è un atto dovuto anche per fare in modo che gli indagati nominino periti di parte per gli atti irripetibili come l’autopsia sulle vittime.

(ANSA).