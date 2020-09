“L’Italia intera è stata ed è tuttora sotto i colpi del maltempo. Qualcuno sembra averlo dimenticato, non noi. Io e tutto il MoVimento 5 Stelle siamo al servizio del Paese, da nord a sud, per aiutare tutti quei cittadini che in questo momento hanno subito gravi perdite o danni causati da condizioni climatiche ormai fuori controllo”. Lo scrive su Facebook il leader 5 Stelle e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il post è corredato dal video del suo intervento di ieri sera ad Augusta dove ha chiesto, tra le altre cose, ‘pari dignità’ per la Sicilia negli aiuti per affrontare i danni per il maltempo. “Io – dice Di Maio – sono d’accordo sul fatto che dobbiamo aiutare tutti i territori italiani. I veneziani hanno tutta la nostra solidarietà ma bisognava aiutare, quando l’ha chiesto all’inizio di novembre, anche la Sicilia, e non è stato fatto in tempo”. Spiegando che “non ci sono comuni o regioni di serie A o di serie B”, il leader pentastellato assicura che “”ce la metteremo tutta”. (ANSA).