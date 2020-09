VITTORIA (RAGUSA) – La Polizia di Stato ha arrestato Z.T., 26 anni, per detenzione illegale di armi da sparo e porto in luogo pubblico a Vittoria. Ieri alle 15 la polizia è andata nella zona San Giovanni di Vittoria dopo la segnalazione di una sparatoria. Per strada sono stati trovati bossoli e proiettili. Le indagini, coordinate dalla Procura iblea, hanno consentito di ricostruire la dinamica della sparatoria e la polizia ha individuato una delle persone che avrebbe fatto fuoco. E’ stato poi trovato un fucile utilizzato dall’indagato. Proseguono le attività investigative da parte della Polizia di Stato per individuare gli altri responsabili.