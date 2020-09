PALERMO – Il vicepresidente della commissione Attività produttive al Comune di Palermo, Alessandro Anello, si unisce al gruppo consiliare della Lega. Con quest’ultimo rinforzo, a Palermo il partito di Matteo Salvini raggiunge quota tre consiglieri comunali.

Alla base della scelta di Anello c’è proprio la fiducia in Salvini: “Credo che in questo panorama di nani e ballerine sia tra le poche persone serie rimaste a difendere gli italiani – dice – con proposte e misure concrete: Decreto sicurezza, flat tax e quota 100 per citarne solo alcune. Promesse fatte e mantenute”.

Un passaggio “fortemente voluto soprattutto in un momento in cui la Lega non si trova al governo – sottolinea il consigliere –. Ritengo che ci sarà tanto da costruire nei confronti di una Palermo che fa acqua da tutte le parti. Ora – prosegue – è fondamentale riuscire a fare squadra coi consiglieri comunali Igor Gelarda ed Elio Ficarra, e il commissario provinciale Antonio Triolo, per costruire un programma per Palermo in vista del dopo Orlando nel 2022. A meno che non ci sia la possibilità, col lavoro che facciamo quotidianamente, di vedere un Orlando che va via prima. La mia città è allo sbando, il sindaco naviga a vista (in questi giorni di allagamento è proprio il caso di dirlo), il piano traffico è inesistente e la mobilità è gestita da un professorino visibilmente presuntuoso e incompetente; i rifiuti sono dappertutto, e stiamo vivendo una emergenza ambientale senza precedenti; il bilancio del Comune è stato saccheggiato ed è in deficit strutturale. Non c’è una sola cosa in questa nostra Palermo alla quale guardare con speranza”.

Il ‘nuovo acquisto’ della Lega commenta anche il suo lungo passato in Forza Italia: “Avevo 25 anni quando ho cominciato a fare politica, ne ho vissuti altrettanti in Forza Italia e sempre nel centrodestra. Ho creduto nella novità di un partito che aveva una identità e dei valori e per i quali mi sono battuto nella società civile e nelle istituzioni che ho avuto l’onore di servire. Non riesco più a capire che cosa è diventata Forza Italia e se non lo comprendo io, non vedo come possano farlo gli elettori”.

“Il partito è in crescita – è la constatazione di Antonio Triolo, responsabile provinciale della Lega a Palermo –. La presenza di Anello porta a ben tre il numero dei consiglieri della Lega a Palermo. Devo dire che qualcuno, probabilmente, pensava che l’aver mollato la poltrona da parte di Salvini avrebbe portato a non passare alla Lega: non è così, anzi riceviamo ogni giorno consensi non soltanto dai consiglieri ma anche dai cittadini”.

“Con l’ingresso di Alessandro Anello, fra l’altro, la Lega conferma il suo Trend positivo in città – afferma il capogruppo al Comune, Igor Gelarda –. Poco più di un anno fa ero l’unico a rappresentarla a Sala delle lapidi e oggi il gruppo, di cui mi onoro di essere capogruppo e che già vantava al suo interno una presenza come quella dell’amico Elio Ficarra, ha lo stesso numero di consiglieri del Movimento cinque stelle. Del resto – attacca Gelarda – la confusione che c’è stata all’interno del M5s di Palermo, sin dal suo ingresso in consiglio comunale, non ha fatto altro che precorrere i tempi di quel dissolvimento complessivo del Movimento, che si è poi manifestato su scala nazionale negli ultimi mesi”.