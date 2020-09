PALERMO – Operazione della polizia sul fronte del contrasto agli illeciti amministrativi. I poliziotti del commissariato “Oreto-Stazione”, nel fine settimana, sono così ritornati ad effettuare riscontri e verifiche in tal senso all’interno del quartiere di Ballarò, interessato dalla presenza di numerose attività di somministrazione di cibi e bevande. Decine sono stati gli esercizi sottoposti a capillari controlli. Le più gravi irregolarità sono state riscontrate all’interno di una trattoria di via Nunzio Nasi, risultata, di fatto, abusiva. Il gestore è risultato privo di SCIA sanitaria e di SCIA comunale; è stato rilevato inoltre che, quale illegale pertinenza del locale, numerosi tavolini occupassero un’ampia porzione di suolo pubblico; per tale motivo il titolare è stato anche deferito all’autorità giudiziaria per occupazione di suolo pubblico e nei suoi confronti è stato elevata apposita sanzione, così come previsto dal codice della strada. A conclusione del controllo sono state comminate sanzioni per un valore complessivo di 8.173 euro. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, in questo ed in altri quartieri cittadini.