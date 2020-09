Finti poliziotti in azione

ROMA – Una banda di falsi poliziotti ha preso in ostaggio un’intera famiglia e trafugato un bottino da circa 50 mila euro, a Roma. I fatti sono successi intorno alle 6 del mattino: i rapinatori, tre uomini armati che indossavano dei gilet simili a quelli della polizia, sarebbero arrivati a casa di un imprenditore nella zona di Valle Fiorita-Due Leoni con un’auto provvista di lampeggianti, e avrebbero affermato di dover fare una perquisizione.

Marito, moglie e figlia sono stati ammanettati e bloccati su un divano. L’imprenditore è stato costretto ad aprire la cassaforte, poi i malviventi sono fuggiti portando via gioielli e orologi ma anche il videoregistratore delle telecamere di sorveglianza interne. Dopo la fuga della banda gli ostaggi hanno cominciato a gridare aiuto, e sono stati sentiti da un vicino che ha chiamato i veri poliziotti.

Mentre si indaga per scoprire se i finti poliziotti siano gli autori di altri colpi simili, l’escalation di rapine a Roma è un dato di fatto. Fra le ultime vittime un farmacista preso in ostaggio sotto casa da una banda armata di pistola, venerdì scorso in via Massacciuccoli. In quell’occasione i malviventi avrebbero costretto l’uomo ad aprire la cassaforte, per poi fuggire coi 10 mila euro in contanti che conteneva.