PALERMO – Più controlli e meno traffico per accedere all’area del “Kiss and Fly”, con un calo delle multe di quasi il 60 per cento rispetto allo scorso anno. E’ il bilancio delle sanzioni elevate nelle aree di parcheggio dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi da gennaio ad oggi, che ammonta, complessivamente a 20mila. Sono state emesse dalla polizia municipale di Cinisi che effettua quotidianamente i controlli nell’area, mentre la zona esterna, comprese le rampe di accesso allo scalo in cui si verificano spesso irregolarità nella sosta delle auto, è di competenza della polizia stradale.

In tutto il 2018 gli automobilisti erano stati meno disciplinati: il numero delle multe corrispondeva, infatti, a 50 mila. Ma l’apice è stato toccato nel 2017, quando le multe furono ottantamila, il quaranta per cento delle quali, elevate durante i primi sei mesi dell’anno. In base ai dati forniti dal comando della polizia municipale, il totale quest’anno ammonta ad un milione e 750 mila euro, una cifra cresciuta nei mesi estivi, con il flusso di passeggeri nello scalo palermitano più massiccio e destinato ad aumentare con l’arrivo delle festività natalizie. Si tratta di s omme che finiscono nelle casse del Comune di Cinisi, ma delle quali si riuscirebbe a riscuotere solo una parte, come ribadisce il sindaco Giangiacomo Palazzolo: “Soltanto il 50-60 per cento degli utenti sanzionati paga la multa e consideriamo anche, che per legge, metà degli introiti sono destinati al corpo della polizia municipale che garantisce i controlli. I risultati attuali rappresentano sicuramente un aspetto positivo: vuol dire che il nostro monitoraggio funziona, che il lavoro viene eseguito con correttezza e che gli utenti sono più propensi a rispettare le regole. D’altronde i controlli preventivi dei vigili sono aumentati. Dal nostro punto di vista, le somme riscosse rientrano nelle entrate straordinarie.