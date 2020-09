Quell’acqua ‘sospetta’

Il ministero della Salute ha da poco pubblicato un nuovo avviso di sicurezza rivolto ai consumatori di tutta Italia. Questa volta ad essere segnalate sono alcune bottiglie di acqua naturale Nestle-Vera, nel formato da mezzo litro. Il lotto “sospetto” è quello numero 9303842201, confezionato nello stabilimento di Castrocielo (Frosinone) e in scadenza nell’ottobre 2020. Secondo quanto si evince dall’avviso ministeriale, le bottiglie in questione potrebbero contenere dei batteri noti come “Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori”. La scoperta è avvenuta grazie all’ASL di Frosinone che ha rilevato la presunta non conformità microbiologica.

Il ministero e l’azienda produttrice hanno disposto il ritiro del prodotto, invitando i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e a riconsegnare eventuali bottiglie già comprate, appartenenti al lotto sopracitato