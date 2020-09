SALEMI (TRAPANI) – Un appuntamento in cui si intrecciano due celebri bestseller tra i più venduti dell’ultima stagione letteraria. “La scrittura è Fimmina”, promossa dall’associazione culturale “Liber…i” si prepara al secondo incontro con una doppia presentazione. Dopo aver ospitato l’autrice Agata Bazzi, l’associazione si interfaccerà con due delle scrittrici italiane più note e apprezzate dell’ultimo periodo: Nadia Terranova, quest’anno finalista al Premio Strega con il suo romanzo più intimo e doloroso, “Addio Fantasmi” edito da Einaudi e Stefania Auci, regina delle classifiche di vendita con la sua “creatura”, “I leoni di Sicilia – La saga dei Florio”, edito dalla Casa editrice Nord, primo capitolo di una saga sulla potente famiglia Florio.

Due autrici diverse accomunate dalla loro terra, la Sicilia, e da una grande amicizia che le porterà, domenica 1 dicembre (ore 18 alla cantina Musita di Salemi), per la prima volta, a presentare insieme i loro due libri. Due romanzi diversi come le autrici ma che risaltano l’etica della memoria e che hanno in comune il tema del viaggio, quello da Roma a Messina che compie Ida, la protagonista di “Addio Fantasmi” e quello da Bagnara Calabra a Palermo che compiono i Florio, e poi al centro delle opere sempre l’isola, i ricordi, la nostalgia e la famiglia, quella che è il perno centrale nella storia dei Florio, diventa l’elemento mancante nella vita di Ida, dopo la scomparsa del padre e la lontananza dal marito.

Nadia Terranova, inoltre, presenterà il suo romanzo “Addio Fantasmi” anche agli studenti del liceo classico “F. D’Aguirre” di Salemi, che avranno l’opportunità, lunedì 2 dicembre, alle 11, nell’aula magna dell’istituto di dialogare con l’autrice della quale hanno letto e analizzato le pagine del libro. Il ciclo di incontri culturali in rosa, proseguirà il 13 dicembre con L’Albatro di Simona Loiacono.