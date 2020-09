Si arrampica sull’auto

LUCCA – Per ore è rimasta arrampicata sul tetto della sua auto, sperando di essere notata da qualcuno, mentre la piena imperversava. Quel qualcuno sarebbe stato suo padre, uscito di casa non per cercare lei ma per soccorrere qualcun altro. Questa l’esperienza ai limiti del verosimile vissuta dalla 23enne Elena Bravi, che prima dell’alba di domenica è stata intrappolata dal maltempo nell’alveo del torrente Serchio di Soraggio, in provincia di Lucca.

Sabato notte la giovane stava tornando a casa, quando il guado da attraversare per raggiungere casa sua si è reso impraticabile. Lo racconta La Nazione. Improvvisamente Elena si è trovata nel mezzo della furia della piena, trascinata per decine di metri senza avere la possibilità di avvisare nessuno. Quando l’auto si è fermata su una grata di contenimento fluviale, la giovane si è arrampicata sul tetto della vettura e vi è rimasta aggrappata sfidando il freddo e la pioggia.

Nel frattempo suo padre Pellegrino era fuori perché un amico gli aveva chiesto di soccorrere la figlia, amica di Elena, rimasta impantanata con l’auto. È stato dopo averla aiutata che l’uomo ha fatto una scoperta: tutte le ragazze del gruppo erano rientrate a casa, tranne Elena. Pellegrino Bravi e l’amico sono riusciti a trovare la 23enne, ormai esausta, effettuando il possibile percorso compiuto dalla sua auto, ormai esausta sulla vettura nel mezzo del guado. Eroico anche il salvataggio, compiuto aiutandosi con delle corde ancor prima dell’arrivo dei soccorsi.