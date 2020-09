Tenta di darle fuoco

FIRENZE – Un 47enne romeno è stato arrestato dalla polizia perché avrebbe tentato di dar fuoco alla moglie durante una lite. L’episodio è accaduto alla periferia di Firenze, in via del Pesciolino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe voluto dare alle fiamme anche la loro casa di fortuna ricavata in un’ex fabbrica; alla presunta vittima, una 40enne kosovara, avrebbe detto che così sarebbero morti insieme. La donna è riuscita a fuggire in strada e avvisare i vigili del fuoco, arrivati sul posto seguiti da polizia e 118; quando è stata raggiunta indossava un pigiama impregnato di alcol.

Ora il romeno è accusato di tentate lesioni. Sul sito dell’Ansa si apprende che in passato avrebbe già avuto atteggiamenti violenti nei confronti della moglie: in particolare, secondo quanto riferito dalla polizia, una volta l’avrebbe minacciata con un coltello e in un’altra occasione avrebbe cercato di far esplodere la casa con delle bombole del gas.