Si intitola “Un dono per un sorriso” l’iniziativa di solidarietà rivolta ai bambini che prevede una raccolta di giocattoli usati e in ottimo stato di conservazione, giocattoli nuovi, oppure di matite, colori a matita, a cera, pennarelli a spirito, penne, gomme, quaderni, album etc.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Il Girasole Arci di Lascari, in collaborazione con l’Associazione Antigone che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, l’Associazione METE che promuove la cultura della pace, la tutela dei diritti umani e il rispetto e la dignità della persona e AGIUS l’Associazione Giuristi Siciliani.

Tutti i doni raccolti verranno consegnati in tre centri e precisamente alle mamme detenute nel carcere Pagliarelli di Palermo per i loro bambini, alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte di Palermo e alla Comunità Regina Elena di Cefalù.

Quanti desiderano contribuire col proprio “dono per un sorriso”, potranno consegnare il materiale dal 28 novembre al 19 dicembre 2019, tutti i giovedì e i venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 presso lo Spazio Polifunzionale dell’Associazione Il Girasole in via Leonardo Da Vinci, 21 a Lascari.