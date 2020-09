Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019 a Scillato, tutta la comunità ed il mondo del Motorsport in Sicilia saluteranno lo svolgimento dell’undicesima edizione dello Slalom “delle Fonti” Scillato. Un’iniziativa di grande richiamo, anche storico, poiché, quest’anno, ricorre il 30° anniversario dalla prima edizione dell’attesa competizione automobilistica, datata 1989.

Il Sindaco del Comune di Scillato, Giuseppe Frisa, ci illustra la manifestazione:

l’evento è organizzato dall’Automobile Club Palermo, in stretta collaborazione con il Team Palikè di Palermo, ma è patrocinato dal Comune di Scillato, cittadina “dell’acqua e dei mulini”, con l’indispensabile apporto dei tanti sponsor che credono nello sport e che permettono con il loro sostegno la realizzazione della manifestazione.

A tal proposito ed in modo particolare, mi preme ringraziare la CONAD Supermercati dei fratelli Giaconia; Vincenzo Sparacio, autofficine ed assistenza stradale a Bagheria; AMA “Rifiuto è Risorsa”; nonché e La Fenice ricevimenti, a Trabia.

“Nonostante le consuete difficoltà – continua il Sindaco di Scillato Giuseppe Frisa – anche per quest’anno abbiamo fatto l’impossibile per portare avanti una tradizione, ripresa nel 2016 dalla mia Amministrazione, che rappresenta una parte importante della storia di un piccolo centro come Scillato, tuttavia con un grande ed importante ruolo all’interno del Circuito della storica Targa Florio e delle Madonie”. “

“Ricordo – conclude il primo cittadino di Scillato – come una parte del tracciato ricadente nel nostro comune abbia ospitato alcune tra le “più belle curve” della “Cursa” creata da Vincenzo Florio, negli anni d’oro del Mondiale Marche”.

Per tali motivazioni voglio ringraziare:

L’amico e Presidente dell’Automobile Club Palermo, Angelo Pizzuto, il quale ha creduto da sempre nella nostra manifestazione, che continua a sostenere;

Nicola Cirrito per l’amicizia, la professionalità e la passione che ha costantemente messo a disposizione della nostra comunità nel corso degli anni;

Ancora una volta gli sponsor, ai quali va il mio personale grazie, per aver voluto sostenere con grande sforzo da parte di ognuno di loro lo Slalom delle Fonti Scillato, permettendo ancora una volta di mettere in risalto il nostro piccolo paese nel panorama motoristico regionale.

“Per finire una chicca. È mia volontà annunciare ufficialmente la presenza, allo Slalom delle Fonti, di graditi ed importanti ospiti quali Totò Riolo e Mimmo Guagliardo. Si tratta di grandi campioni della nostra terra, i quali daranno spettacolo nel ruolo di apripista nelle tre manche della gara”.