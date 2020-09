Albania, forte terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito durante la notte la costa settentrionale dell’Albania, vicino a Durazzo. Al momento il bilancio è di 7 morti e più DI 300 feriti, soprattutto a Durazzo e Thumana dove si scava fra le macerie in cerca di dispersi. Quattro vittime sono state trovate all’interno di un hotel 4 stelle crollato nella zona balneare di Durazzo, altre due sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana e a Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. Il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di “momenti drammatici”. Il sisma è stato avvertito anche su tutta la costa adriatica dell’Italia, ma non si segnalano danni. Oltre cento le repliche, la più forte delle quali di magnitudo 5.4. Un sisma di magnitudo 5.4 è stato registrato questa mattina in Bosnia-Erzegovina.(ansa)