Assunzioni nell’Esercito

Il ministero della Difesa ha indetto il concorso per l’assunzione di 1.750 persone nell’Esercito, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Si tratta del primo step di un grande piano di reclutamento, che prevede il coinvolgimento totale di 7.000 figure, da qui a marzo 2021. La selezione si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, con cittadinanza italiana e che godono dei diritti civili e politici. Occorre aver tenuto una condotta incensurabile e risultare negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico. Il titolo minimo di studio richiesto è la licenza media. Il bando è stato reso noto pochi giorni fa e le domande possono essere inviate fino al 18 dicembre 2019. Per tutte le altre informazioni e per fare richiesta, occorre collegarsi con il sito del ministero, tramite il seguente indirizzo: QUI