Camion investe gli operai

Quattro persone sono morte e una quinta è rimasta ferita a Galatone, in provincia di Lecce, dopo che un camion ha investito un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione. Tre delle vittime ed il ferito, che è stato ricoverato in gravi condizioni, sono operai. La quarta è il conducente di un’auto che ha perso il controllo durante un sorpasso. La vettura ha travolto il camion della ditta per la quale lavoravano gli operai, che era fermo sul ciglio della strada e che ha a sua volta travolto gli uomini al lavoro. (ansa)