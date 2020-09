Aperto un fascicolo per far luce su eventuali errori dei medici

ROMA – Un 54enne è stato trovato morto in casa, poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale ‘Cristo Re’ dove si era recato per un malore. L’uomo aveva raggiunto la struttura ospedaliera nella notte fra domenica e ieri, scrive Il Messaggero, per poi fare ritorno a casa della madre in via Bernardo da Bibbiena. Sarebbe morto intorno alle 7 di ieri mattina.

Ad avvertire i sanitari del 118 è stata proprio la madre del 54enne, ma al loro arrivo era ormai troppo tardi. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per appurare se le dimissioni dall’ospedale siano state correttamente autorizzate.

La salma è stata sequestrata e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia, per accertare le cause della morte e rivelare eventuali errori di valutazione dei medici del ‘Cristo Re’. Per ora, precisa ancora Il Messaggero, nessuno è stato iscritto sul registro degli indagati dagli inquirenti della Procura di Roma.