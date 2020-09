L’Antimafia a Palermo

PALERMO – Domani e giovedì una delegazione della Commissione Parlamentare Antimafia, guidata dal presidente Nicola Morra che sarà accompagnato dai consulenti magistrati Roberto Tartaglia e Alba Sammartino, sarà a Palermo per una serie di audizioni. Mercoledì mattina in Prefettura si terranno le audizioni del prefetto, del procuratore generale, del Procuratore della Repubblica di Palermo e degli aggiunti della Dda, di rappresentanti della magistratura di sorveglianza e dei vertici delle forze dell’ordine del capoluogo. Il giorno successivo la delegazione incontrerà tre esponenti della società civile: il direttore del Centro Padre Nostro fondato da don Puglisi Maurizio Artale e i responsabili locali di Libera e di Addiopizzo. Nel pomeriggio, alle 14:30, la delegazione si recherà in sopralluogo a Corleone, dove visiterà la strada oggi intitolata al magistrato Cesare Terranova e da sempre abitata dai familiari di Salvatore Riina, alla presenza di familiari del giudice Terranova e di una delegazione scolastica che leggerà, in strada, alcuni scritti sul giudice. (ANSA).