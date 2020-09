PALERMO – Era accusato di avere molestato l’ex moglie e di non averle pagato gli alimenti. È stato assolto dal giudice del Tribunale di Termini Imerese, Daniela Mauceri

Si tratta dell’epilogo di una tormentata separazione finita in Tribunale dopo la denuncia della donna, la cui ricostruzione dei fatti non ha convinto il giudice.

L’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Bragato, è riuscito a dimostrare la sua estraneità alle contestazioni ottenendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste dall’accusa di molestie e perché il fatto non costituisce reato per il mancato pagamento del mantenimento. Non ha la disponibilità economica per mantenere l’impegno.