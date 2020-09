Richiama due giovani ‘esterni’

PALERMO – Due ragazzi che non frequentano l’istituto statale Enrico Medi di Palermo questa mattina hanno spintonato la dirigente scolastica, Giovanna Battaglia. La preside ha richiamato i due giovani che si sono intrufolati nel plesso in via Leonardo Da Vinci. Al momento di uscire i due minorenni hanno spintonato la dirigente. Giovanna Battaglia ha chiesto l’intervento dei collaboratori scolastici e di alcuni insegnanti. Sono arrivati gli agenti di polizia. Ma i due erano già scappati. La dirigente ha rifiutato anche le cure mediche di un’ambulanza del 118 che era stata inviata a scuola. (ansa)