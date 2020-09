PALERMO – I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una persona intenta a trasferire gasolio dall’interno di un furgone in una delle cisterne interrate di un distributore stradale di carburanti.

Il tempestivo intervento dei militari, insospettiti dal comportamento dell’uomo, consentiva di accertare che non era in possesso di alcun documento atto a giustificare il trasporto del prodotto. I militari procedevano, pertanto, al sequestro del furgone e del prodotto trasportato in un serbatoio di plastica, della capacità di 1.500 litri, ricavato all’interno dell’automezzo. Nei confronti del titolare dell’impianto stradale, giunto nel frattempo sul posto, è scattato il sequestro della cisterna, della capacità di circa 10.000 litri, e della documentazione fiscale.

Entrambi i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa; al trasportatore, inoltre, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada per il trasporto, con mezzo non idoneo, di merce pericolosa, con immediato ritiro del documento di guida.(ANSA).