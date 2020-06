Nei giorni 28 e 29 Novembre 2019 si svolgerà presso l’Auditorium del Massimo – Roma – il 30° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente. Si tratta di un appuntamento ormai rituale, di interesse internazionale, che vede impegnate, in sessioni di Live Surgery in HD e 4K, ben 100 sale operatorie collegate in Italia e oltre trenta dall’estero.

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, l’Università degli Studi di Palermo parteciperà all’evento con collegamenti live eseguiti dal complesso operatorio dell’U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” diretta dal professor Gaspare Gulotta. L’ateneo palermitano in particolare sarà coinvolto nella giornata di Giovedi 28 Novembre e per l’occasione, presso il Policlinico Universitario, sarà disponibile un maxi-schermo con tecnologia 3D e 4K per dare la possibilità a docenti e studenti di partecipare all’evento.

Con circa 2000 partecipanti presso la sede congressuale e oltre 33000 collegamenti sul web in streaming si tratta di un notevole riconoscimento sul panorama nazionale ed internazionale che conferma il ruolo centrale dell’Università degli Studi di Palermo in grado di esportare le proprie competenze scientifiche e tecniche e di assumere il ruolo di centro di ricerca per la chirurgia laparoscopica avanzata.