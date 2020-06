Coppia passeggia col cane

FIRENZE – Un uomo, una donna e il loro cane stavano passeggiando nella zona di Porta Romana, quando tutti e tre sono stati accoltellati. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione, avvenuta intorno alle 7,30 fra via Aleardi e via Pulci, sarebbe il risultato di una discussione avvenuta in un bar. L’uomo che ha accoltellato la coppia si era dato alla fuga, ma è stato fermato dai carabinieri: sarebbe un 54enne italiano senza fissa dimora.

Ad avere la peggio sarebbero stati la donna, un’italiana di 39 anni, e il cane della coppia. La Repubblica scrive che quando la 39enne è arrivata in ospedale era grave, mentre invece le condizioni dell’uomo aggredito non desterebbero particolari preoccupazioni.