Fratelli d’Italia in doppia cifra

La Lega rimane la prima scelta degli italiani ma frena la sua cavalcata, mentre Fratelli d’Italia raggiunge la doppia cifra e Italia viva fa un balzo in avanti: questo il responso del sondaggio di Swg per il TgLa7, che rileva anche un calo del Partito democratico e una leggera ripartenza del Movimento cinque stelle.

Il quadro delle ultime intenzioni di voto evidenzia che il Carroccio rimane il primo partito, al 33,1 per cento, ma perde comunque lo 0,9 per cento rispetto a lunedì scorso. A destra vola FdI, che per la prima volta raggiunge la doppia cifra col 10,1 per cento (guadagnando lo 0,6 per cento); non bene Forza Italia, che cala di 0,4 punti percentuale e si attesta al 6 per cento. Sommate, le percentuali delle tre principali forze politiche di centrodestra raggiungono il 49,2 per cento.

Gli inseguitori del partito di Matteo Salvini procedono fra alti e bassi: perde lo 0,2 per cento il Pd, che col suo 18,1 per cento rimane comunque la seconda forza politica, mentre il M5s recupera lo 0,3 per cento e si porta al 16,5 per cento. Italia viva di Matteo Renzi invece ‘salta’ dal 5 per cento al 5,5.