PALERMO – Si terrà venerdì 29 novembre alle 18:00, presso l’enoteca letteraria “Prospero” di via Marche 8, a Palermo, la presentazione de “Novembre è un bel mese per morire”, scritto da Antonio Coccia ed edito da Bonfirraro Editore. “Un romanzo corale, intenso e appassionante che tiene viva la tensione lungo tutte le pagine – dice l’autore – un ritratto impietoso di un’Italia contemporanea in cui la crisi economica travolge intere comunità”.

È in una banale, ma contesa, “briscola in cinque” che si definisce il destino dell’immaginaria cittadina sicula di Leonida. Cinque, come gli amici di una vita, Carlo, Giuseppe, Nino, il maresciallo Garmendia e Pietro che trascorrono la maggior parte del loro tempo al bar Mugica, punto d’osservazione privilegiato per commentare la situazione catastrofica in cui versa la “Fabbrica”, per decenni fulcro lavorativo degli abitanti del paese. Ma adesso è un’altra storia e i giornali raccontano che il prossimo novembre 2011 ai lavoratori rimarrà soltanto la sua ruggine.

Nel suo mestiere di assistente sociale, Coccia da molti anni inventa, racconta e scrive storie che in parte prendono spunto dalle sue esperienze.