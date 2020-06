Urbanistica e demanio marittimo

PALERMO – “La riforma dell’Urbanistica e il disegno di legge sulle concessioni per il demanio marittimo sono pronte per il voto dell’Aula” a darne l’annuncio l’assessore Cordaro e la presidente della quarta Commissione Giusi Savarino.

“Sono molto soddisfatta – afferma Giusi Savarino, presidente della quarta Commissione – della sinergia che si è creata tra parlamento e governo. Oggi abbiamo approvato una legge che consente il rinnovo delle concessioni demaniali marittime dando serenità ad un comparto che dà lavoro a migliaia di dipendenti. E non solo, oggi abbiamo definito la legge di riforma urbanistica attesa da più di 40 anni. La legge ora dovrà fare un breve passaggio in bilancio, poi sarà pronta per l’aula. E’ una legge importante e che parla alle future generazioni, preservando l’ambiente ma ponendo le basi per rilanciare il settore dell’edilizia. Sono sicura – conclude – che i colleghi in aula apprezzeranno il nostro lavoro e che, quindi, a breve potremo dire con orgoglio che finalmente in questa legislatura la Sicilia diventa una regione più moderna ed al passo con i tempi sul tema dell’urbanistica.”

“Desidero ringraziare – dichiara l’assessore Toto Cordaro – la presidente Savarino e i colleghi della Commissione Ambiente all’Ars per il decisivo contributo apportato a due disegni di legge di grande valenza economica e sociale, in termini di rapidità e di merito. Grazie all’iniziativa legislativa del governo Musumeci, la Sicilia, dopo oltre 40 anni, si doterà di una nuova legge urbanistica, che consentirà un approccio al governo del territorio moderno e ecosostenibile. D’altro canto, l’estensione delle concessioni demaniali al 2033 – conclude l’assessore – darà nuovo smalto e certezza del diritto ad un settore vitale per la nostra economia , che garantisce occupazione e stabilità ad oltre centomila siciliani”.