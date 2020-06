PALERMO – “Io sposerei un ebreo solo per torturarlo giorno dopo giorno”, diceva uno dei diciannove indagati. Erano pronti a tutto, anche ad armarsi: “Possiamo avere a disposizione armi e esplosivi, sforneremo soldati… presto costituiremo il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori”. La prima azione eclatante doveva essere il lancio di una bomba molotov contro una sede dell’associazione dei partigiani, a Roma o Milano.

“Ombre nere”, così è stata denominata l’inchiesta della Procura di Caltanissetta. Più che nere, nerissime a giudicare dalle parole intercettate dalla Digos di Enna sotto il coordinamento della Direzione centrale polizia di prevenzione-Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno e in collaborazione con la polizia postale.

L’inchiesta è nata per caso.I poliziotti della Digos di Enna stavano indagando sui colpi di pistola sparati l’anno scorso contro le finestre del centro migranti “Don Bosco 2000” di Pietraperzia. Fu individuato Carlo Lo Monaco, 30 anni, di Piazza Armerina, che poi sarebbe stato arrestato per avere assassinato il padre Armando a coltellate.

Poche ore prima dell’omicidio, Lo Monaco aveva postato su uno dei suoi profili Facebook frasi contro i migranti e i poliziotti. Tra la sua rete di contatti social c’erano alcuni dei neo nazisti finiti ora sotto inchiesta.

A guidare il gruppo c’era una donna, una madre di 48 anni che si definiva ‘sergente di Hitler’. Altre donne erano pronte ad irrompere in tutta Italia sulla scena dell’estremismo con un proprio soggetto politico, mentre sui social si arruolavano nuove leve. Il movimento, antisemita e xenofobo, aveva fatto proseliti da Nord a Sud, dalla Sicilia al Veneto. Lungo l’elenco delle perquisizioni eseguite in varie città come Siracusa, Milano, Bergamo, Genova, Imperia, Livorno, Torino, Cuneo, Padova e tante altre.

Spicca il ruolo delle donne: dall’impiegata di un’azienda, Antonella Pavin, 48 anni, originaria di Cittadella e residente a Curtrarolo, a una trentaseienne, Francesca Rizzi, originaria di Monza ma residente nel Padovano, che si è aggiudicata il titolo di ‘Miss Hitler’. Le adepte del Fuhrer vestivano in modo da poter rendere visibili i simboli del loro fanatismo, con svastiche, marchi delle Ss e croci celtiche.

“Solo a parlare dei giudei mi viene il prurito, brutte bestie vanno sterminati”, diceva una di loro. Tra il materiale sequestrato anche volantini con insulti ai parlamentari Emanuele Fiano e Laura Boldrini. Tutti erano in contatto attraverso una chat chiusa denominata “Militia” e finalizzata all’addestramento dei militanti. In particolare, questo ruolo era affidato ad un pregiudicato calabrese, Pasquale Nucera, 64 anni, ex affiliato alla ‘ndrangheta, ex pentito e già referente di Forza Nuova per il ponente ligure.

“Sono in grado di acquistare armi con un prezzo vantaggioso”, diceva lo ‘ndranghetista, alludendo con altri all’intenzione di “sfornare soldati pronti a tutto” mentre sui social si reclutavano nuovi adepti. Una serie di legami erano stati stretti anche all’estero: il gruppo cercava anche di accreditarsi in diversi circuiti internazionali avviando contatti con organizzazioni di rilievo come “Aryan Withe Machine – C18” (gruppo che ha dei riferimenti ai “Combattenti di Adolf Hitler” ed è espressione del circuito neonazista Blood & Honour inglese) ed il partito d’estrema destra lusitano “Nova Ordem Social”.

Alcuni indagati hanno partecipato alla “Conferenza Nazionalista” svoltasi lo scorso 10 agosto a Lisbona con l’obiettivo di creare un’alleanza transnazionale tra i movimenti d’ispirazione “nazionalsocialista” di Portogallo, Italia Francia e Spagna.