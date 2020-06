Facebook e Instagram down

Tantissimi utenti non riescono a caricare o visualizzare contenuti, anche in Sicilia

È bastata qualche ora di problemi su Facebook e Instagram per far volare su Twitter gli hashtag #Facebookdown e #Instagramdown. I disagi nell’accesso, nella pubblicazione e nella visualizzazione di contenuti proseguono tutt’ora e si riscontrano anche in Sicilia, con Palermo e Catania fra le città da cui provengono più segnalazioni degli utenti.

In tantissimi riferiscono di non riuscire a caricare contenuti sui due social, o visualizzare le stories Instagram. Downdetector, sito di riferimento per le segnalazioni di guasti e disservizi online, registra un picco di malfunzionamenti segnalati intorno alle 15,30; non indifferente il dato del 16 per cento di segnalazioni che indicano “totale blackout”.

In Italia ci sono diversi ‘focolai’ di disservizi, come Milano e il Nord in generale ma anche Firenze, Roma e Napoli. Le segnalazioni però escono dai confini italiani e arrivano anche da altri Paesi fra cui Spagna, Germania, Olanda, Francia e Svizzera.