Grillo contro Autostrade

Beppe Grillo non le manda a dire ad Autostrade per l’Italia, e passa all’attacco con un’inchiesta che ha nel mirino la società del gruppo Benetton. “#Autostrade story è la storia della concessione autostradale ottenuta dai #Benetton più di 20 anni fa” – si legge in un tweet del comico genovese e cofondatore del Movimento cinque stelle -. “Una concessione a condizioni di favore senza eguali”.

“Autostrade story” debutta sul blog personale di Grillo e sul Blog delle stelle, sito del M5s. “Il post di oggi è la prima puntata – scrive il comico sulla propria piattaforma -. Con questo e quelli che seguiranno andremo a ripercorrere tutte le fasi che hanno portato alla condizione in cui ci troviamo oggi, che ha consentito al concessionario di ottenere profitti mostruosi a fronte di scarsi investimenti in sicurezza. Dobbiamo ricordare – continua – come è nata questa concessione e chi sono le persone, politici e non, che ne hanno la responsabilità storica e morale. Condividete il più possibile queste informazioni. È tempo di cambiare”.