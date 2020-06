Il renzismo secondo Cuffaro

Il mai sopito sogno della resurrezione della Balena bianca viene rievocato da Totò Cuffaro. L’ex governatore, tornato all’Ars per essere ascoltato dalla commissione Antimafia nell’ambito dell’indagine sui rifiuti in Sicilia, a margine, rispondendo ai cronisti a proposito del nuovo partito di Matteo Renzi, ha auspicato la sopravvivenza del centro nell’Italia di sovranisti e populisti. “Cosa ne penso di Italia Viva? Io resto democristiano e mi auguro che si mantenga una bandiera al centro”. Così Cuffaro, che aggiunge: “Quando davanti a una scheda la gente si troverà, la Lega, i Cinque Stelle, il Pd e Fratelli d’Italia se vuole dare un voto moderato cosa fa? Noi speriamo che oltre a Italia Viva ci sia anche ‘Noi con l’Italia’, un partito, cioè, che riprenda la tradizione storica e culturale della Democrazia Cristiana”.

In effetti, dalle prime adesioni in Sicilia, la matrice postdemocristiana del neonato partito di Renzi è riconoscibile. A parte Davide Faraone, che viene dai Ds, gli altri big del partito in Sicilia hanno un background democristiano, come Luca Sammartino, che ha militato nell’Udc, o Valeria Sudano, che proviene dal Cantiere popolare degli ex compagni di viaggio politico di Cuffaro. Anche Giovanni Cafeo ha una formazione politica cattolico democratica, e i deputati provenienti da Sicilia Futura avevano costruito quel contenitore sotto l’egida del democristianissimo Totò Cardinale.

Ma la diaspora democristiana si estende oltre i confini del centrosinistra. E le parole di Cuffaro lo ricordano. Il governatore ha parlato a modo suo di “due milioni di cuffariani sparpagliati qua e là”. Al di là delle battute, all’Ars la componente post Dc del centrodestra di governo è assai corposa, basti pensare ai due gruppi centristi di Udc e Popolari e Autonomisti. Da quelle parti, al momento, le sirene renziane non hanno fatto presa fin qui. E d’altronde, con un centrodestra accreditato di un vantaggio corposo nei sondaggi, l’appeal di un salto nel buio nell’altro campo è basso. Ma i moderati di centrodestra continuano a sperare in un futuro che non li veda fagocitati dai sovranisti.

Si è parlato della nascita di un soggetto centrista che dovrebbe affiancarsi a Forza Italia, “L’altra Italia” dovrebbe chiamarsi, ma fin qui tutto si riduce a boatos e nulla più. Alle ultime Europee la lista di Forza Italia, uscita a pezzi al Nord, in Sicilia ha portato a casa un risultato più che dignitoso proprio aprendosi a mondi esterni ai berlusconiani, per lo più ascrivibili a questa area politica. Sarà questa la strada? O si arriverà a uno sganciamento dai sovranisti all’inseguimento del sogno di un centro autonomo? La seconda ipotesi oggi appare molto improbabile. E ai nostalgici della Balena bianca come Totò Cuffaro per ora non resta che sognare.