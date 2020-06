L’Albania trema ancora

Un'altra potente scossa ha messo in allarme residenti e soccorritori

DURAZZO – Ancora panico in Albania, dove un’altra violenta scossa di terremoto ha messo in allarme residenti e soccorritori. Il nuovo evento sismico si è verificato poco prima delle 12 e ha raggiunto la magnitudo 5.1. La paura ha preso il sopravvento in particolare nei pressi dell’hotel Miramare di Durazzo, sbriciolato dal sisma di martedì scorso.

Intanto il tragico bilancio delle vittime del sisma sale a 41, dopo che a Durazzo sono stati estratti dalle macerie altri due cadaveri. Tra i morti ci sono quattro bambini di età compresa fra tre e otto anni, e diciassette donne.