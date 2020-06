Il sit- in dei sindacati

FICARAZZI (PA) – I dipendenti del comune di Ficarazzi scendono in piazza per il mancato pagamento degli stipendi. I lavoratori del comune alle porte di Palermo, da tre mesi senza salario, hanno deciso di incrociare le braccia dopo che le organizzazioni sindacali hanno espletato le procedure di raffreddamento. Una delegazione dei dipendenti ha tenuto un sit-in questa mattina.

“Ci auguriamo che la vertenza si risolva positivamente – dicono Csa-Cisal, Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl – ma in caso contrario siamo pronti ad attivarci in ogni modo, pur di tutelare i lavoratori comunali di Ficarazzi che hanno diritto a percepire gli stipendi e a non veder calpestata la propria dignità”.