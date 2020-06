PALERMO – Il presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha nominato Francesco Scarpinato commissario del partito per la città di Palermo e confermato Raoul Russo alla guida del partito in provincia. Lo ha scritto questa mattina lo stesso Scarpinato, capo gruppo del partito in consiglio comunale, nel suo profilo Facebook. “Fratelli d’Italia riorganizza la struttura del partito nell’area metropolitana di Palermo – si legge nel post -. Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia e tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia che mi ha accolto rendendomi subito parte integrante di un grande progetto politico. Siamo pronti ad offrire alla città un’alternativa seria e credibile per il post-Orlando”.

“Scarpinato negli ultimi mesi si è distinto per un’incessante attività politica a Palazzo delle Aquile, conseguendo un importante risultato alle ultime elezioni europee e contribuendo in modo determinante alla crescita del partito – dice Carolina Varchi, deputato nazionale e componente l’esecutivo nazionale di FdI -. Sono certa guiderà nel migliore dei modi il partito a Palermo, la sua nomina dimostra che in Fratelli d‘Italia il merito viene sempre premiato e la classe dirigente selezionata sul campo. È sotto gli occhi di tutti la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia, dovuta ad un messaggio politico chiaro e coerente con gli impegni presi con gli elettori”, conclude.