Traffico in tilt in via Libertà e nelle strade limitrofe. Il serpentone di studenti verso l'Ars

PALERMO – Il popolo di Greta torna in piazza a Palermo per il quarto FridaysForFuture. Un serpentone di studenti ha invaso il centro città dalle prime ore del mattino concentrandosi in piazza Croci. Da qui il corteo ha attraversato via Libertà, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma e Corso Vittorio Emanuele per raggiungere piazza del Parlamento.

Traffico in tilt in via Libertà e nelle strade limitrofe con decine di automobilisti intrappolati nei propri veicoli in attesa del passaggio dei manifestanti. I ragazzi, prevalentemente, delle scuole medie superiori, chiedono politiche per l’ambiente più incisive, più investimenti nell’economia green e che il mondo si avvii verso la transizione energetica avendo come faro il principio della giustizia climatica.

“Siamo per la quarta volta in piazza – dice Marta Sabatino, coordinatrice della Rete Studenti Medi di Palermo e studentessa dell’Istituto Regina Margherita -. La nostra è la prima generazione a vedere gli effetti dei cambiamenti climatici e anche l’ultima che può fare qualcosa per cambiare la situazione. Abbiamo bisogni di investimenti e di un cambio di rotta”.