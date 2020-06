SIRACUSA – Una settantanovenne di Rosolini, nel Siracusano, è morta dopo esser stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto ieri sera in via Sant’Alessandra, a Rosolini. La vittima, Giovanna Gerratana, era insieme al cognato, un commerciante, che versa in gravi condizioni all’ospedale Di Maria di Avola. La donna è stata portata al Maggiore di Modica, dove è deceduta nel corso della notte. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia municipale e dai carabinieri.

(ANSA).