L’efficacia dei governatori

PALERMO – Solamente il 15 per cento dei siciliani giudica l’operato di Nello Musumeci incisivo ed efficace. La notizia emerge dal sondaggio di Swg sull’efficacia dell’operato dei presidenti di Regioni. Il governatore siciliano è penultimo in classifica davanti al presidente della Calabria Mario Oliviero il cui operato viene valutato positivamente dal 10 per cento degli intervistati. Superano Musumeci, invece, i presidenti di altre due regioni del Sud: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (quartultimo con una valutazione positiva del 23 per cento degli intervistati) e quello della Sardegna Christian Solinas (terzultimo con 20 punti percentuali). Primo in classifica il leghista alla guida del Veneto, Roberto Zaia che risulta il più apprezzato con un punteggio pari a 66

Swg ha stilato la classifica dopo una ricerca condotta su un campione di 10.800 cittadini maggiorenni, residenti in Italia, e intervistati tra ottobre e novembre 2019. L’anno scorso il titolare di Palazzo d’Orleans aveva ottenuto 14 punti percentuali di gradimento ed era arrivato ultimo nella classifica stilata dallo stesso istituto di ricerca sociale.

Il secondo posto in classifica va al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini con 62 punti, mentre il lombardo Attilio Fontana lo insegue con 55, in terza posizione, a pari merito con il ligure Giovanni Toti. A inseguire c’è il friulano Massimiliano Fedriga, distanziato, con 46 punti, e incalzato dal governatore della Toscana Enrico Rossi con 43 punti. Più distaccato, il piemontese Alberto Cirio con 37 punti che si lascia alle spalle il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che si ferma a soglia 30, e alle spalle è tallonato dal campano Vincenzo De Luca, appena un punto sotto. Il resto della classifica assegna 28 punti al governatore della Basilicata Vito Bardi, 24 a quello delle Marche Luca Ceriscioli che condivide il pari merito con l’abruzzese Marco Marsilio.