Paura e spari a Londra

LONDRA – Paura a London Bridge, dove un primo bilancio ufficioso parla di un morto e quattro feriti in circostanze non ancora chiare. Lo riferiscono fonti di polizia a Sky News. Nel frattempo Scotland Yard ha annunciato di aver “fermato” un uomo armato di coltelli, che oggi a London Bridge aveva attaccato alcune persone. L’unica vittima finora registrata non sarebbe l’aggressore, come testimonierebbe anche il video di un utente Twitter pubblicato circa un’ora fa (in foto), ma l’uomo sarebbe comunque stato raggiunto dai proiettili della polizia.