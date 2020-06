E' l'ennesimo furto in un istituto della città.

PALERMO – Furto in una scuola. I ladri la scorsa notte hanno fatto irruzione nel plesso di Largo Ercole dell’istituto comprensivo Maredolce a Palermo e hanno portato via da un cassetto 1200 euro. Erano i soldi raccolti per un torneo di scacchi rivolto a 12 studenti. I ladri sarebbero entrati forzando una delle finestre che si trovano lungo uno dei corridoio. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque trovando i soldi nel cassetto. Gli studenti della scuola avevano partecipato a varie lezioni di scacchi. A presentare la denuncia ai carabinieri il preside Nicola Pizzolato che ha dichiarato che nonostante il furto i ragazzi parteciperanno al torneo.

(ANSA).