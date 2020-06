Lo scontro all'altezza di via Duca della Verdura. Un uomo in codice rosso.

PALERMO – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri in pieno centro a Palermo. Due le persone rimaste ferite, una è stata trasportata in ospedale con codice rosso. Ad avere la peggio un uomo di 62 anni che era alla guida di un Honda Sh, ora ricoverato a Villa Sofia.

Al pronto soccorso anche il conducente dello scooter con cui si è scontrato, un ragazzo di 22 anni che viaggaiava a bordo di un Piaggio Medley ha riportato ferite più lievi. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra le vie Libertà e Duca della Verdura, dove sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.

Ad indagare per ricostruire con esattezza la dinamica, è l’Infortuniistica, che sul posto ha effettuato i rilievi. In città si tratta dell’ennesimo grave incidente nel mese di novembre, dopo quelli che hanno già spezzato la vita di cinque persone. Ultimo, in ordine di tempo, quello in cui è morto Daniel Giordano: il ragazzo aveva soltanto 21 anni ed è deceduto dopo tre giorni di agonia in ospedale. Lo schianto era avvenuto alla favorita, all’altezza del cancello Giusino.