Autorimessa con 105 box

PALERMO – I carabinieri hanno sequestrato in via Assoro, a Palermo, un’autorimessa di circa 4 mila metri quadrati con 105 box auto. Tutta la struttura, come accertato dopo un controllo, era stata realizzata senza autorizzazioni. L’area è gestita da un palermitano. Sono stati sequestrate anche diverse attività commerciali realizzate nei magazzini: una carrozzeria, due autofficine, due officine di serramenti e infissi, una falegnameria, un laboratorio di fabbro. Elevate sanzioni per 37 mila 500 euro. (Ansa)