Droga, arresto all’aeroporto

PALERMO – I finanzieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, R.S., di Trappeto (Pa), trovato nello scalo aeroportuale Falcone e Borsellino di Palermo con 7 dosi di marijuana e 4 mila euro in contanti. Il passeggero arrivava da Amsterdam, con scalo a Milano Malpensa. Nel coro di una perquisizione a casa sono stati trovati nascosti in un comodino assegni in bianco per circa 2 mila euro, altro denaro contante per circa 30 mila euro e marijuana essiccata. Trovata anche una serra con flaconi fertilizzanti e tutto l’occorrente per la coltivazione delle piante di cannabis. Soldi e droga sono stati sequestrati. (ANSA).