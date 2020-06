Gli avversari

Sorteggi a Bucarest per il prossimo campionato europeo. L’Italia sfiderà la Turchia il 12 giugno nella gara inaugurale. Poi la Svizzera il 17 e il Galles il 21.

Questi i gironi:

GRUPPO A Italia, Svizzera, Turchia, Galles

GRUPPO B Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia

GRUPPO C Olanda, Ucraina, Austria, (vincente play off Georgia, Bielorussia, Macedonia, Kosovo) o Romania se si qualifica

GRUPPO D Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, (vincente play off Scozia, Israele, Norvegia, Serbia)

GRUPPO E Spagna, Polonia, Svezia (vincente play off Bosnia, Irlanda del Nord, Slovacchia, Irlanda)

GRUPPO F Germania, Francia, Portogallo, (Islanda, Romania, Bulgaria, Ungheria se non è la Romania) oppure (Georgia, Bielorussia, Macedonia, Kosovo)