Riqualificata la villa intitolata al tenente colonnello Russo in via Sciuti

PALERMO – Anche Palermo ha da oggi, come già in molte altre città d’Italia, un giardino ispirato ai principi della sostenibilità e del rispetto del verde. L’idea è di Sicily by Car, Società leader del settore dell’autonoleggio a capitale interamente italiano, che ha voluto donare alla città la riqualificazione della villa intitolate al tenente colonnello Russo ottenendone la manutenzione dal Comune di Palermo.

La villa, in via G. Sciuti 83, in pieno centro città, era da tempo in stato di abbandono e di degrado: spazzatura, panchine arrugginite, manto erboso e piante aride, vasca e fontana sporche e prive di acqua, nessun gioco per i più piccoli. La villa, ripristinata e riarredata per volontà di Tommaso Dragotto, presidente della Compagnia di autonoleggio, è stata inaugurata oggi con una cerimonia informale che ha voluto rimarcare la matrice sostenibile del progetto di riqualificazione. I bambini presenti sono stati coinvolti dai volontari dell’associazione ComPA con le Fiabe in Villa, racconti animati per educare al rispetto per l’ambiente e alla fruizione degli spazi pubblici.

L’area giochi, comprata ex-novo, è stata pensata come spazio ecologico con altalene e scivoli in legno, istallati anche nuovi cestini rifiuti attrezzati per le deiezioni canine, e cartelli invitanti all’utilizzo degli stessi ed al rispetto del verde. Durante l’evento è stato inoltre consegnato il premio per le Olimpiadi della Sostenibilità, “Un Libro per l’Ambiente. Conosci-Cambia-Previeni”, concorso sportivo/ambientale per le scolaresche. Una folla di grandi e piccini ha partecipato numerosa al festoso evento che ha visto, tra gli altri, la partecipazione delle ragazze della SBC Palermo basket.(ANSA).