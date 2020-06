PARTINICO (PALERMO) – La disperata corsa in ospedale non è riuscita a salvargli la vita. E’ morto al Civico di Partinico, Salvatore Palazzolo, un ragazzo di 21 anni. L’incidente è avvenuto in via Matteotti, nella cittadina in provincia di Palermo, dove il giovane stava per raggiungere un gruppo di amici, poco prima della mezzanotte.

Per cause ancora da accertare il ragazzo ha perso il controllo del suo scooter, finendo violentemente sull’asfalto: nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto, ma hli accertamenti sono tuttora in corso.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trovato in condizioni gravissime e trasportato in ospedale con codice rosso Palazzolo è deceduto dopo il suo arrivo al pronto soccorso. In via Matteotti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto.