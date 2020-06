Auschwitz sulle

La scoperta ha suscitato indignazione in tutto il mondo

I luoghi dell’Olocausto impressi su varie decorazioni di Natale in vendita su Amazon: lo ha scoperto il museo e memoriale di Auschwitz-Birkenau, che ha rilevato la presenza di ornamenti con raffigurato il campo di sterminio polacco. Gli articoli sono stati rimossi dal sito.

Il merito è anche di una massiccia mobilitazione online. “Sono disturbanti e irrispettose”, aveva commentato l’account Twitter del memoriale riferendosi alle immagini riprodotte sugli oggetti; in breve tempo il post è ‘rimbalzato’ in tutta la rete, e gli utenti non si sono limitati a commentare e condividere ma hanno anche segnalato la scorrettezza ad Amazon.

Il colosso mondiale dell’e-commerce quindi ha provveduto alla rimozione dei prodotti segnalati. L’azienda ha fatto sapere che gli articoli e i relativi venditori non rispettavano le linee guida, che vietano chiaramente il commercio di oggetti “connessi a tragedie umane”. Tuttavia il New York Times solleva un dubbio: non è chiaro quanto tempo gli articoli siano stati online sulla piattaforma.