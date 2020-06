PALERMO – Bel tempo nel corso dell’ultimo weekend in Sicilia, con temperature primaverili, intorno ai 20 gradi e cielo soleggiato. Insieme ad altre regioni del Sud, in Sicilia le temperature in questo periodo dell’anno sono più alte rispetto alla media stagionale, ma presto arriveranno le piogge. Sono previste nel tardo pomeriggio di mercoledi, con un lieve calo delle temperature. Un ulteriore abbassamento delle temperature si registrerà invece nel Nord Italia: c ome riportato su 3bmeteo, nelle prossime 24 ore la nostra Penisola sarà interessata da una massa di aria polare marittima che, dalla Germania, raggiungerà l’Italia.