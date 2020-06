In gravi condizioni il motociclista che li ha investiti. Anche il cane è rimasto ucciso.

PALERMO – E’ stato travolto in via Pitrè da uno scooter mentre attraversava la strada e al guinzaglio aveva il proprio cane. Si tratta di Vincenzo Lo Piccolo, di 74 anni, deceduto dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Ingrassia.

Anche l’animale è morto, mentre è in gravi condizioni il motociclista che li ha investiti, trasferito con codice rosso al Civico di Palermo. Sul luogo del tragico incidente, all’altezza del distributore di benzina Ip. sono arrivati gli agenti della polizia municipale, l’Infortunistica sta ancora effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.

Si tratta dell’ennesimo pedone che perde la vita in città. Poche settimane fa ad essere travolta e uccisa da un’auto è stata Giulia Di Tullio, una pensionata che stava attraversando la strada in via Croce Rossa.