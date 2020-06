PALERMO – Mercoledì 4 dicembre alle ore 15 sarà presentato alla stampa, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) denominato “ORETO”. L’inaugurazione avverrà alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell’assessore all’Ambiente Giusto Catania assieme al Presidente della Rap Giuseppe Norata. Il sito è un bene confiscato alla mafia, ricadente in terza circoscrizione, e si trova in un’area adiacente la rotonda Oreto con accesso dalla bretella laterale di viale Regione Siciliana, direzione Catania, traversa a destra altezza rotonda Oreto. Anche questo CCR, il quarto in città, sarà al servizio del cittadino, a supporto del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, nonché del servizio di ritiro ingombranti e RAEE. In allegato la mappa per raggiungere il CCR “ORETO”.