PALERMO – Un ordine del giorno contro la Ztl. Il consiglio comunale di Palermo, durante la seduta sull’assestamento, ha approvato a grande maggioranza il provvedimento proposto dai consiglieri ex M5s Ugo Forello e Giulia Argiroffi. “Un atto che impone all’assessore alla Mobilità il rispetto delle regole, annullando gran parte della vuota propaganda – dice la Argiroffi – il consiglio ha impegnato l’amministrazione a presentare tutta la documentazione che legge e buon senso richiedono esista prima delle valutazioni sulle variazioni di Ztl, sulle nuove pedonalizzazioni e sui cambi di marcia ed eventualmente anche sul tram in via Roma; tutto ciò è prerogativa del Consiglio Comunale e non può essere, specie in assenza di un’adeguata pianificazione, deciso dall’amministrazione attiva”.

Secondo l’ordine del giorno, la giunta dovrà presentare al consiglio l’aggiornamento al Piano traffico e il regolamento Ztl, con tanto di dati sulle emissioni. “Dal punto di vista politico – dicono i consiglieri – l’ordine del giorno votato da maggioranza e opposizione compatte, a esclusione della sola Sinistra Comune, è un atto di cesura e sfiducia nei confronti dell’assessore Catania che ha provato a bypassare il ruolo del consiglio comunale e ogni forma di pianificazione e regolamentazione”.